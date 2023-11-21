鉅亨速報 - Factset 最新調查：創意(3443-TW)EPS預估下修至26.81元，預估目標價為1662.5元

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對創意(3443-TW)做出2023年EPS預估：中位數由27.04元下修至26.81元，其中最高估值28.29元，最低估值23.81元，預估目標價為1662.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|28.29
|40.84
|53.94
|最低值
|23.81
|29.62
|31.41
|平均值
|26.59
|35.28
|46.15
|中位數
|26.81
|35.55
|47.17
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|27,414,840
|37,499,000
|46,431,000
|最低值
|25,798,000
|30,100,000
|39,223,970
|平均值
|26,635,550
|34,141,440
|42,565,930
|中位數
|26,724,600
|34,205,880
|42,583,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|27.69
|10.9
|6.34
|4.73
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|24,039,671
|15,107,915
|13,569,441
|10,710,068
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3443/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。