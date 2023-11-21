今天出現盤整壓力區個股點兵，哪檔會率先再大漲？

我之前分享過，壓力就是要被突破用的，用順勢做強勢股就是要有突破壓力後繼續大漲的信仰，才能義無反顧敢在轉強點位介入，沒有在轉強點買進，就買不到發動點，只有買在發動才有較大機會買進馬上漲。

區間大家都會看，所謂箱型整理，一個箱型你看到上緣是壓力，但如果你要順勢做一個發動的多頭趨勢，接近上緣你反而才剛要買，這在股市並不奇怪，逆勢跟順勢都賺的到錢，只有沒紀律的人會賠錢。

股價突破區間壓力後，為什麼量必須出來，因為在區間套牢的人，或是做箱型在下緣買進的人，會逢高獲利出脫，而他們看的壓力點就是箱型上緣，但為什麼股價突破壓力反而強，因為要成功突破，不僅要承受前面趁高賣出的賣壓，還要能把價格攻到高點甚至漲停，這同時也展現拉抬趨勢者的決心。

今天收盤後有哪些個股出現箱型壓力呢，首先是今天漲停的海華 (3694-TW)，7/18 的大量高點是壓力位置，海華也是轉強訊號最明顯的，漲停本身就是強勢的表現。台通(8011-TW) 在 6/7 和 9/19 兩次高點也形成壓力區。燿華 (2367-TW) 在 9/20 和 11/21 兩次形成大量的壓力高點，能成功克服就有續強機會。詠昇 (6418-TW) 在 8/28 和 11/1 兩次高點形成盤整壓力區。這些都是後續值得觀察的標的。

接收個股分析和免費盤後訊息，請加入 line 粉絲團成為好友。

台股鈔能力 - 陳冠廷分析師 https://lin.ee/6rOzncL

更完整分析歡迎收看 11/21 盤後節目 https://youtu.be/ztlk-wGU000

文章來源: 摩爾投顧 - 陳冠廷分析師

本公司所推薦分析之個別有價證券 無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利 投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險