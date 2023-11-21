【籌碼週報】消費性電子、觀光題材仍具想像空間？一文掌握上週法人買超9檔概念股

藍白合令市場對觀光餐飲股價有所想像，逢位階低且進入旺季，近期成為盤面的焦點，而手機供應鏈族群富世達，週漲幅達 15.2%，連帶帶動整體手機摺疊軸承股之比價效應，如新日興、兆立、信錦，本文幫你整理上周投信買超情況！

一、 投信近一週買超較多的股票 (2023.11.13-11.17)

上週投信積極買超統計有 9 檔，5 檔為電子股、4 檔傳產股。

雲品為連三週買超標的、富士達、茂達為連兩週買進之標的。

上週買超族群仍延續手機相關供應鏈族群之富世達，週漲幅達 15.2%，連帶帶動整體手機摺疊軸承股之比價效應，如新日興、兆利、信錦。

觀光與餐飲部分，同樣搭上兩岸紅利題材，以及股價位階低且進入旺季。

另外值得留意就是先前修正一大波的重電題材，投信開始回頭買受惠美國市場需求強勁的華城，而此檔個股亦是法人重電族群之首選，可持續留意。

上品部分，主要受惠半導體耗材之使用，同為法人看好標的，上述兩檔可詳讀永豐投顧產出之相關報告。

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上週投信買超較多之個股當中，在法人籌碼跟著走專欄中，信紘於 11/13 即有挑選出來，累計五日價差達 19%；高力於 11/14 首次挑出，累計價差 14.4%。

投信週買超累積較多之個股，可以從【法人籌碼跟著走】專欄中，以日的角度提前挑選出法人相對看好之個股並每天更新，且在籌碼資金進駐下累計價差顯著。若想了解如何透過法人籌碼來達到提早佈局的先機，並與法人同步，可訂閱” 法人籌碼跟著走”。

二、 最新價差一次看

15 日結算，177 檔最高 73%！

上季指數自 7/31 來到高點後由 AI 領跌，在 9/22 來到低點。

而第三季投信動作也隨大盤狀態而有所調整，季末指數創波段新低，各投信的動作分岐，尤其越接近季底，作帳、結帳和佈局下一季 portfolio 的動作更大。

法人籌碼跟著走策略在本季趨勢中，5 日、10 日、15 日價差皆優於大盤本季表現，由此可見追蹤投信行為是具參考價值的投資策略！

巴菲特曾說：「如果你已經在牌桌上玩了半小時，但你仍然不知道牌桌上誰是待宰羔羊，那麼你就是那隻羔羊。」這與股票市場的不謀而合。

股票分析主要有四個面向，分別是基本面、技術面、籌碼面與產業面。

基本面指的是該公司的狀況，技術面則是價格與供給量的狀態，產業面則是該公司所屬產業情形，而籌碼面則是指該公司的股票在外流通數的情況，籌碼分析則是分析參與者是大戶或是散戶，當然以大戶而言，法人機構最廣為人知、也最受關注。

(推薦完整閱讀：三大法人是什麼？怎麼解讀法人買賣超？)

三、動能選股策略－觀察投信動向

三大法人中投信最容易被放大檢視，主要是投信基金是透過募集投資人資金來投資股市，若以管理方式來區分，主要分為主動管理與被動管理基金 (EX：ETF / 指數型基金等)。

(推薦完整閱讀：如何跟著法人戰勝台股？【法人籌碼跟著走】產品圖解一次看！)

由於投信基金有著績效壓力，它們必須主動出擊做出打敗大盤的相對績效，所以標的選擇往往是最有趨勢性、具成長潛力的股票。

藉由關注投信的籌碼是否有集中或者增加，我們可以找出近期具有動能的個股，做為選股策略。

（延伸閱讀：投信是什麼，連續買賣超如何影響股價？）

找出這些具備動能的公司後，配合技術指標進行觀察；也可以進一步回頭研究這些公司的營運狀況，由籌碼面出發、再透過基本面篩選，找到具備中長期價值的公司做投資。

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