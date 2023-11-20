盤後速報 - 大拓-KY(8455)下週(11月27日)除息0.12元，預估參考價20.08元

大拓-KY(8455-TW)下週(11月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.12元。
以今日(11月20日)收盤價20.20元計算，預估參考價為20.08元，息值合計為0.12元，股息殖利率0.58%。（註：預估參考價等資訊，皆以(11月20日)收盤價做計算，僅提供參考）
大拓-KY(8455-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為經營電機、電子零件代理經銷業務。工廠自動化設備銷售組裝製品業務。嵌入式電腦組裝製品業務。近5日股價下跌5.56%，櫃買市場加權指數上漲2.24%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/11/27
|20.20
|0.1168
|0.58%
|0.0
|2020/11/23
|19.5
|0.1613
|0.83%
|0.0
|2019/11/27
|30.45
|0.172601
|0.57%
|0.0
|2018/10/03
|24.3
|0.114012
|0.47%
|0.0
|2017/09/28
|24.0
|0.12280447
|0.51%
|0.0
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