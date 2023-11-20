盤後速報 - 大拓-KY(8455)下週(11月27日)除息0.12元，預估參考價20.08元

大拓-KY(8455-TW)下週(11月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.12元。

以今日(11月20日)收盤價20.20元計算，預估參考價為20.08元，息值合計為0.12元，股息殖利率0.58%。（註：預估參考價等資訊，皆以(11月20日)收盤價做計算，僅提供參考）

大拓-KY(8455-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為經營電機、電子零件代理經銷業務。工廠自動化設備銷售組裝製品業務。嵌入式電腦組裝製品業務。近5日股價下跌5.56%，櫃買市場加權指數上漲2.24%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/11/27 20.20 0.1168 0.58% 0.0
2020/11/23 19.5 0.1613 0.83% 0.0
2019/11/27 30.45 0.172601 0.57% 0.0
2018/10/03 24.3 0.114012 0.47% 0.0
2017/09/28 24.0 0.12280447 0.51% 0.0

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