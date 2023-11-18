鉅亨速報 - Factset 最新調查：頎邦(6147-TW)EPS預估上修至5.45元，預估目標價為68元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對頎邦(6147-TW)做出2023年EPS預估：中位數由5.45元上修至5.45元，其中最高估值5.97元，最低估值5.05元，預估目標價為68元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|5.97
|7.07
|8.48
|最低值
|5.05
|5.02
|5.87
|平均值
|5.46
|6.04
|7.09
|中位數
|5.45
|6.03
|6.78
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|20,623,400
|23,998,730
|26,800,250
|最低值
|20,311,000
|21,835,000
|23,261,000
|平均值
|20,432,950
|23,073,140
|25,096,240
|中位數
|20,421,000
|23,050,210
|24,878,420
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|8.41
|9
|5.61
|6.28
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|24,010,157
|27,082,040
|22,275,284
|20,419,492
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6147/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。