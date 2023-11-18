鉅亨速報 - Factset 最新調查：頎邦(6147-TW)EPS預估上修至5.45元，預估目標價為68元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對頎邦(6147-TW)做出2023年EPS預估：中位數由5.45元上修至5.45元，其中最高估值5.97元，最低估值5.05元，預估目標價為68元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 5.97 7.07 8.48
最低值 5.05 5.02 5.87
平均值 5.46 6.04 7.09
中位數 5.45 6.03 6.78

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 20,623,400 23,998,730 26,800,250
最低值 20,311,000 21,835,000 23,261,000
平均值 20,432,950 23,073,140 25,096,240
中位數 20,421,000 23,050,210 24,878,420

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 8.41 9 5.61 6.28
營業收入
(單位：新台幣千元)		 24,010,157 27,082,040 22,275,284 20,419,492

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6147/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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