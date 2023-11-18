鉅亨速報 - Factset 最新調查：大立光(3008-TW)EPS預估上修至138.45元，預估目標價為2575元

根據FactSet最新調查，共21位分析師，對大立光(3008-TW)做出2023年EPS預估：中位數由137.17元上修至138.45元，其中最高估值144.38元，最低估值129.03元，預估目標價為2575元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 144.38 153 164
最低值 129.03 124.36 120.42
平均值 137.76 140.34 144.85
中位數 138.45 141.16 144.59

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 51,063,000 64,997,000 67,464,000
最低值 45,405,870 47,475,080 49,170,420
平均值 47,745,150 55,209,050 58,356,450
中位數 47,906,630 54,978,170 58,947,000

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 169.52 139.28 182.9 210.7
營業收入
(單位：新台幣千元)		 47,675,228 46,962,402 55,944,489 60,745,008

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3008/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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