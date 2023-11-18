鉅亨速報 - Factset 最新調查：大立光(3008-TW)EPS預估上修至138.45元，預估目標價為2575元

根據FactSet最新調查，共21位分析師，對大立光(3008-TW)做出2023年EPS預估：中位數由137.17元上修至138.45元，其中最高估值144.38元，最低估值129.03元，預估目標價為2575元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|144.38
|153
|164
|最低值
|129.03
|124.36
|120.42
|平均值
|137.76
|140.34
|144.85
|中位數
|138.45
|141.16
|144.59
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|51,063,000
|64,997,000
|67,464,000
|最低值
|45,405,870
|47,475,080
|49,170,420
|平均值
|47,745,150
|55,209,050
|58,356,450
|中位數
|47,906,630
|54,978,170
|58,947,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|169.52
|139.28
|182.9
|210.7
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|47,675,228
|46,962,402
|55,944,489
|60,745,008
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3008/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。