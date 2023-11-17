〈APEC峰會〉習近平：可持續發展是解決全球性問題的「金鑰匙」

中國國家主席習近平周四（16）中午在美國舊金山出席亞太經合組織（APEC）領導人同東道主嘉賓非正式對話會暨工作午宴，習近平說，可持續發展是解決當前全球性問題的「金鑰匙」。

據環球時報報導，習近平表示，近年來亞太經合組織深入落實 2040 年布特拉加亞願景，積極實施《生物循環綠色經濟曼谷目標》，為全球綠色和可持續增長作出積極貢獻。在當前形勢下，我們要進一步凝聚共識，聚焦行動，為全球可持續發展事業注入更大動力。

一是加快落實聯合國 2030 年可持續發展議程。將發展牢牢置於全球議程的中心位置，打造人人重視發展、各國共謀合作的政治共識。中方提出全球發展倡議，為推動國際社會形成合力、解決發展赤字作出了積極努力。

二是打造綠色發展轉型新路徑。推動能源、產業、交通運輸結構轉型升級，協同推進降碳、減汙、擴綠、增長，統籌推動勞動力公正轉型和高品質就業，建構經濟與環境協同共進的地球家園。

三是凝聚全球因應氣候變遷合力。維護《聯合國氣候變化框架公約》在全球氣候治理中的主渠道地位，堅持共同但有區別的責任原則，結合各自國情科學制定氣候目標。解決好發展中國家在資金、能力建設和技術轉讓方面的關切，促進《公約》及《巴黎協定》全面有效落實。

習近平強調，中國深入貫徹新發展理念，推動經濟社會全面綠色低碳轉型，為共建人與自然和諧共生的地球家園持續作出中國貢獻。中國推動綠色「一帶一路」建設，將持續深化綠色基建、綠色能源、綠色交通等領域合作，通過應對氣候變化南南合作專項資金，支持廣大發展中國家提升能力建設。中國願同各方一道攜手努力，為構建全球發展共同體、打造清潔美麗世界作出更大貢獻！