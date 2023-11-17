鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞科(2408-TW)EPS預估下修至-2.1元，預估目標價為84元

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對南亞科(2408-TW)做出2023年EPS預估：中位數由-2.07元下修至-2.1元，其中最高估值-1.19元，最低估值-2.62元，預估目標價為84元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|-1.19
|4.15
|8.13
|最低值
|-2.62
|-0.34
|4.44
|平均值
|-2.01
|1.56
|5.7
|中位數
|-2.1
|1.67
|5.42
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|31,417,750
|70,959,460
|84,795,020
|最低值
|28,639,000
|39,800,000
|61,369,360
|平均值
|30,166,990
|52,025,510
|72,975,330
|中位數
|30,009,000
|52,350,000
|73,076,030
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|4.72
|7.4
|2.51
|3.23
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|56,952,275
|85,604,158
|61,005,514
|51,727,458
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2408/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。