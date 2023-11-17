鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞科(2408-TW)EPS預估下修至-2.1元，預估目標價為84元

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對南亞科(2408-TW)做出2023年EPS預估：中位數由-2.07元下修至-2.1元，其中最高估值-1.19元，最低估值-2.62元，預估目標價為84元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 -1.19 4.15 8.13
最低值 -2.62 -0.34 4.44
平均值 -2.01 1.56 5.7
中位數 -2.1 1.67 5.42

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 31,417,750 70,959,460 84,795,020
最低值 28,639,000 39,800,000 61,369,360
平均值 30,166,990 52,025,510 72,975,330
中位數 30,009,000 52,350,000 73,076,030

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 4.72 7.4 2.51 3.23
營業收入
(單位：新台幣千元)		 56,952,275 85,604,158 61,005,514 51,727,458

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2408/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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