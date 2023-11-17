〈以巴衝突〉以軍稱在西法醫院發現哈瑪斯地道入口 已控制加薩城西部

以色列國防軍周四（16 日）表示，在加薩地帶最大醫院西法醫院（Al-Shifa Hospital）發現哈瑪斯的地道入口，且以軍已經控制加薩城西部，戰爭進入下個階段。

據《以色列時報》報導，以色列國防軍周四表示，在西法醫院大樓內發現哈馬斯的地道入口。以軍還說，在醫院發現一輛載滿了武器彈藥的車輛。

以色列國防軍發言人 Daniel Hagari 說，哈瑪斯本來會在 10 月 7 日襲擊行動中使用這輛車，但最後哈瑪斯沒用上。

西法醫院院長 Mohammed Abou Salmiya 在周四表示，已經耗盡了水、食物、電力、氧氣等儲備，「醫院已經變成了一座大型監獄，病人哭著要水和食物」。

世界衛生組織（WHO）的數據，西法醫院目前有 600 至 650 名住院患者、200 至 500 名醫療人員，以及約 1,500 名避難者。

巴勒斯坦通訊社在周四晚間發布的消息顯示，加薩城和加薩地帶北部地區所有醫院於當晚停止服務。

以軍圍攻西法醫院，並挺進約旦野戰醫院附近，導致加薩城和加薩地帶北部地區所有醫院在當晚停止服務。

另據《俄羅斯衛星通訊社》報導，以色列國防部長 Yoav Gallant 在周四表示，以色列國防軍已經控制加薩城西部，在加薩的軍事行動進入下一個階段。

官方數據顯示，以巴戰爭爆發以來，以色列境內超過 1,300 人喪生，加薩地帶超過 11,500 多人喪命，上萬名巴勒斯坦和以色列人受傷。