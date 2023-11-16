國銀大陸曝險9月底占淨值比降至23.8% 創歷史新低

金管會今 (16) 日召開例會，外界關注本國銀行在大陸曝險及設點情形，銀行局副局長林志吉表示，截至今年 9 月底，國銀對大陸曝險合計 1.01 兆元，占上個年度結算後淨值 4.24 兆元的 23.8%，創有統計以來的新低，並強調曝險在法定限額及可控範圍內。

林志吉說明，國銀對大陸曝險授信方面為 7037 億元、投資為 2372 億元、資金拆存是 677 億元，有關個別銀行，淨值比率超過 5 成的有一家。

林志吉表示，國銀對大陸曝險減少的主要原因，為今年來大陸經濟成長率放緩及美中貿易衝突，加上大陸地區有些債務與房地產風險增加，因此，本國銀行對大陸的授信及投資案都採取審慎保守的方式來處理。

至於國銀赴大陸申設據點的狀況，林志吉指出，本國銀行最後一家經金管會核准為上海銀行的無錫分行，於 2018 年 8 月 7 日核准，也是大陸主管機關最後一家核准的本國銀行，日期為 2020 年 9 月 4 日。

此外，金管會已核准、但尚未開業的國銀大陸分支機構共有三家，分別為台灣銀行上海自貿試驗區支行、國泰世華銀行廈門分行、土地銀行廈門分行，核准日期分別為 2014 年 2 月 18 日、 2016 年 5 月 10 日、 2017 年 8 月 31 日。

金管會表示，根據了解，業者主要考量經濟情勢，後續未再向大陸主關機關提出開業申請，但此核准函並無效期限制，因此，業者可以繼續觀察後續情勢，再決定是否開業，目前來看這三家暫時沒有提出申請的打算。

金管會進一步指出，另外有一種經營型態是當地的子行，目前共有 5 家，後來也有一些申設分支機構的情況，包括富邦華一子行的寧波分行與濟南分行、永豐南京子行等，先前都已獲得大陸主管機關核准開業。

至於我國保險業在大陸地區曝險方面，保險局副局長林志憲表示，保險業投資大陸地區有價證券到今年 9 月 30 日止，壽險業為 890 億元，產險業沒有投資，合計為 890 億元，較去年同期 1474 億元明顯下滑，顯見業者已大幅減少持有部位。國內保險業者在大陸設點共有 7 家、1 家保險經紀人公司、2 家保險代理人公司，近三年都沒有任何異動或新設。

證期局副局長黃厚銘說明，證券商對大陸曝險金額至 9 月底為 100.14 億元，期貨商 2.5 億元，投信投顧 26.89 億元，三業合計曝險 129.54 億元，至於新設據點部分，證期局說，近三年證券期貨業子公司 9 家、參股 6 家，今年以來都沒有新申設案件。