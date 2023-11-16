亞太電攜手中華養協擴大智慧養殖 節省7成以上工時

亞太電 (3682-TW) 今 (16) 日宣布，與社團法人中華民國養殖漁業發展協會 (中華養協) 擴大智慧養殖設施運用範圍，導入自動進排水及自動投餌創新應用，漁民可以遠端操控日常管理，預估每口魚塭較傳統養殖節省 7 成以上工時。

亞太電攜手中華養協積極推動水產養殖智慧轉型，去年協助規劃與布建屏東智慧水產養殖生產區示範場域，運用 IoT 應用物聯網展現良好成效，成為智慧水產養殖標竿案場。

中華養協表示，配合農業部漁業署推動產業智慧轉型政策，協助養殖漁戶建構智慧養殖設備。今年再度於示範場域持續擴大應用，除原有水質參數監測外，導入自動進排水及自動投餌創新應用，精準維持水質環境調控，更有益漁獲生長。

此外，針對雲端應用管理平台，最佳化功能及數據分析圖形介面，讓資料應用更簡便，朝向省工、節能及精準養殖目標，提高養殖經濟效益，期盼吸引更多養殖漁民及青年返鄉投入智慧養殖，促進地方創生。

由於水產養殖屬於高勞力、高風險的產業，且漁產位於水下，需倚賴大量人工執行換水、餵食、監測等相關作業，並受到氣候變遷影響下收益面臨劇烈波動。根據農業部統計資料顯示，目前台灣養殖漁業從業人口平均年齡超過 50 歲，養殖產業人力面臨斷層危機。

亞太電信與協力合作廠商聯手打造的智慧養殖解決方案，期盼結合 IoT 應用物聯網與大數據分析，搭配易懂易操作的視覺化管理平台，促進與引導產業轉型升級。