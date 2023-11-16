〈拜習會〉拜登會習近平 中媒指出莊園會談四個眉角

美國總統拜登周三（15 日）在舊金山北加州費羅麗莊園與中國國家主席習近平舉行會晤，《環球時報》指出，此次中美元首會晤有多個細節安排值得關注。

細節一：會晤地點體現會晤重要性

不同於其他國家間的雙邊會晤，這次中美元首會晤的地點是在加州費羅麗莊園，而不是 APEC 主會場莫斯康中心（Moscone）。嚴格來說，它甚至不在舊金山市，而是屬於加州的另一個城市伍德賽德（Woodside）。

這樣的安排顯然傳遞出了一個信號，即此次中美元首會晤並不是 APEC 領袖峰會的「配套雙邊活動」或「場邊會談」，而是一個單獨、正式的元首會談。

細節二：會晤時間在 APEC 領袖峰會揭幕前

和一年前的峇里島會晤類似，這次中美元首會晤的時間也被安排在了 APEC 領袖峰會揭幕前。

在 APEC 峰會登場前，中美兩國元首先行會晤，可向峰會本身、深受地緣動盪衝擊的世界、以及復甦乏力的全球經濟釋出積極信號。

細節三：紅毯、國旗、儀仗兵…… 精心安排的歡迎環節

美中領導人握手合影時，有紅毯，有兩國國旗，還有美方海軍陸戰隊的儀仗兵。兩人握手時，拜登面帶微笑。可以看出，歡迎環節雖然簡短，但美方精心安排。

值得注意的是，此次中美元首會晤還安排了午宴，宴後兩國領導人還在費羅麗莊園散步交談，這讓兩國元首有機會在相對放鬆的狀態下進一步深談。

另據美媒報導，知情人士透露，在「拜習會」登場前，美方考察了好幾個場地，考慮了安全、安靜與否、場地看上去的感覺等因素，可見美方非常重視此次會談。

細節四：哪些美方人員上了談判桌？

有哪些高官坐在談判桌上，往往是觀察一次會談會討論什麼內容、有望取得什麼成果的重要指標。

在大範圍會談中，除了拜登本人，美方「上桌」的高階官員還有：國務卿布林肯、財長葉倫、商務部長雷蒙多、國家安全顧問蘇利文、氣候特使凱瑞、國家安全委員會印太事務協調員坎貝爾、負責東亞事務的助理國務卿康達、國安委中國與台灣事務高級主任貝莎蘭、國安委中國事務高級副主任杜如松、美國駐華大使伯恩斯等人。

這個陣容涵蓋了外交、經貿、安全、氣候等領域，由此可見，這次會晤涉及的內容非常全面，有很多雙方關注的問題。