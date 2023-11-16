〈拜習會〉拜登會習近平 中媒指出莊園會談四個眉角

美國總統拜登周三在舊金山北加州費羅麗莊園與中國國家主席習近平舉行會晤。（圖：新華社）
美國總統拜登周三在舊金山北加州費羅麗莊園與中國國家主席習近平舉行會晤。（圖：新華社）

美國總統拜登周三（15 日）在舊金山北加州費羅麗莊園與中國國家主席習近平舉行會晤，《環球時報》指出，此次中美元首會晤有多個細節安排值得關注。

細節一：會晤地點體現會晤重要性

不同於其他國家間的雙邊會晤，這次中美元首會晤的地點是在加州費羅麗莊園，而不是 APEC 主會場莫斯康中心（Moscone）。嚴格來說，它甚至不在舊金山市，而是屬於加州的另一個城市伍德賽德（Woodside）。

這樣的安排顯然傳遞出了一個信號，即此次中美元首會晤並不是 APEC 領袖峰會的「配套雙邊活動」或「場邊會談」，而是一個單獨、正式的元首會談。

細節二：會晤時間在 APEC 領袖峰會揭幕前

和一年前的峇里島會晤類似，這次中美元首會晤的時間也被安排在了 APEC 領袖峰會揭幕前。

在 APEC 峰會登場前，中美兩國元首先行會晤，可向峰會本身、深受地緣動盪衝擊的世界、以及復甦乏力的全球經濟釋出積極信號。

細節三：紅毯、國旗、儀仗兵…… 精心安排的歡迎環節

美中領導人握手合影時，有紅毯，有兩國國旗，還有美方海軍陸戰隊的儀仗兵。兩人握手時，拜登面帶微笑。可以看出，歡迎環節雖然簡短，但美方精心安排。

值得注意的是，此次中美元首會晤還安排了午宴，宴後兩國領導人還在費羅麗莊園散步交談，這讓兩國元首有機會在相對放鬆的狀態下進一步深談。

另據美媒報導，知情人士透露，在「拜習會」登場前，美方考察了好幾個場地，考慮了安全、安靜與否、場地看上去的感覺等因素，可見美方非常重視此次會談。

細節四：哪些美方人員上了談判桌？

有哪些高官坐在談判桌上，往往是觀察一次會談會討論什麼內容、有望取得什麼成果的重要指標。

在大範圍會談中，除了拜登本人，美方「上桌」的高階官員還有：國務卿布林肯、財長葉倫、商務部長雷蒙多、國家安全顧問蘇利文、氣候特使凱瑞、國家安全委員會印太事務協調員坎貝爾、負責東亞事務的助理國務卿康達、國安委中國與台灣事務高級主任貝莎蘭、國安委中國事務高級副主任杜如松、美國駐華大使伯恩斯等人。

這個陣容涵蓋了外交、經貿、安全、氣候等領域，由此可見，這次會晤涉及的內容非常全面，有很多雙方關注的問題。

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