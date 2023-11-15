消費者支出攀升 中國10月經濟數據好壞參半

中國 10 月經濟數據好壞參半，消費者支出和工業生產攀升，但房地產市場危機拖慢了投資成長腳步，導致經濟復甦前景蒙上陰影。

中國國家統計局周三（15 日）公布的具體經濟數據如下：

10 月零售銷售年升 7.6%，優於預期。

10 月工業生產年增 4.6%，優於經濟學家原估的 4.5%。

前十個月全國房地產開發投資額年降 9.3%，降幅進一步擴大。

前九個月全國固定資產投資年增 2.9%，增幅小於經濟學家預估的 3.1%。

城鎮調查失業率維持在 5% 的水準。

上證指數周三早盤漲 0.54%，深證成指漲 0.75%，創業板指漲 0.75%。離岸人民幣匯率漲 0.1%，報 7.2575 元兑 1 美元。

國家統計局發言人劉愛華周三表示，目前就業結構性矛盾比較突出，下一階段要進一步強化就業優先政策，健全就業促進機制，切實做好重點群體就業工作，推動就業形勢持續改善。

近期經濟數據顯示，本季經濟成長動能與需求正在減弱。國家統計局與《財新網》公布的數據均顯示，製造業活動萎縮，且服務業擴張腳步放緩。出口進一步惡化，消費者物價也再度陷入通縮。

眼下中國政府正採取措施，力圖振興經濟。據《彭博》報導，知情人士透露，中國政府計劃為城中村改造和保障性住宅提供至少人民幣 1 兆元（1,370 億美元）的低成本融資，這是北京為支持房地產市場採取最新行動。

消息人士表示，中國人民銀行（央行）將通過政策性銀行分階段注資，資金最終將流向家庭。上述人士說，當局正在考慮的選項，包括專項借貸和抵押補充貸款（PSL），最快本月就會採取行動。

中國政府把今年全年經濟成長目標定在 5% 左右，目前經濟學家普遍預期北京能達標。據國際貨幣基金（IMF）預測，今年中國經濟可望擴張 5.4%。