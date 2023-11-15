0056高股息填息真快 僅用20個交易日連續第13年填息

有「國民 ETF」之稱的元大高股息 (0056-TW) 10 月 19 日除息 1.2 元，全年累計股息 2.2 元創歷年新高，今 (15) 日開盤上漲近 1% ，僅花 20 個交易日就完成填息，達成連續 13 年填息，今年兩次除息平均填息天數為 13 個交易日。

元大投信指出，本次第一階段收益分配公告以來至除息前最後交易日，交易熱度與申購量均創除息前最高紀錄，為歷年最火熱參與除息申購行情。

依 ETF 每日申購買回清單揭露，10 月 2 日至 10 月 18 日，0056 累積淨申購 148.84 億元為歷年之最；18 日單日交易 16.86 萬張、淨申購 43.96 億元，同步改寫 0056 歷年除息前單一交易日紀錄。

據投信投顧公會統計，截至 9 月底台股季配 ETF 投資人數達 337 萬，總檔數 19 檔不含 0056 的平均成立年數為 2.2 年，而 0056 已成立超過 15 年，歷經多次市場多空考驗，持續繳出亮眼成績單，除 2008 年、2010 年的配息是累積至次年度發放，2011 年至 2023 年已連續 13 年配息且填息，配息金額並再度創高。

元大投信表示，0056 成分股自臺灣 50 指數與臺灣中型 100 指數中挑選，且是市場唯一採「預測未來一年現金股息殖利率高低」選股的高股息 ETF，此策略相對更有機會納入受惠景氣築底向上，獲利能力成長之成分股。統計 0056 追蹤之臺灣高股息指數於 2007 年發布以來，四次景氣觸底向上階段，指數漲幅介於 15.4% 至 90.3%。

面對市場波動，0056 自 2022 年 12 月改為 50 檔成分股後，已大幅降低單一成分股的影響力，且在台股企業配息能力大幅成長下，既有的高股息特色不變，今年以來至 10 月底含息總報酬為 37.3%，全年平均年化配息率 6.2%。