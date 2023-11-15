「拜習會」要來了！學術界怎麼解讀這一局

「拜習會」即將登場，中國國家主席習近平在當地時間周二（14 日）下午乘專機飛抵美國舊金山，美國駐華大使伯恩斯、財長葉倫、加州州長紐松等美國高階官員赴機場接機，中國駐美大使謝鋒也到機場接機。

在國際媒體緊盯「拜習會」之際，學界又是怎麼看呢？

美國 Christopher Newport 大學助理教授孫太一：

針對這次「拜習會」，孫太一指出，美方的訴求是維持穩定的溝通管道，鞏固已有機制，並在氣候變遷等議題上尋求突破，中方可能會尋求透過 APEC 向世界展示中國依舊是極具吸引力的投資經商目的地。

據《觀察者網》報導，孫太一認為，有一些學者用「止跌回穩」、「鬥而不破」來形容中美關係，都是對當前局勢很好的形容。

「止跌回穩」意味著雙方關係惡化的趨勢得到了抑制，關係趨於穩定，這是宏觀層面。

「鬥而不破」意味著雙方在一些具體領域，尤其是高科技領域，依舊有不可謀和的分歧，但雙方都不希望個別領域的分歧，造成實際的摩擦和衝突，這是具體操作層面。

孫太一坦言：「美方仍舊在高科技領域咄咄逼人，中美之間也仍是一個打打談談的狀態。無論是『止跌回穩』還是『鬥而不破』，都不意味著關係的緩和。」

香港大學教授李成：

據《澎湃新聞》報導，李成說，習近平此次訪美凸顯中國外交的主動性，重視和平與合作，將對美國乃至世界會產生一定影響，但受到中美結構性矛盾以及美國國內政治生態的影響，短期內中美關係不會出現根本性改變。

華府智庫中美研究所（ICAS）資深政策專家 Sourabh Gupta：

據《環球時報》報導，Gupta 表示，中美兩國有望在舊金山達成一些「小的、具體切實的」成果，包括就啟動人工智慧（AI）高級別對話達成共識，在聯合國氣候變遷框架公約第 28 次締約方大會（COP28）舉行前就氣候變遷政策的協調發布公告，甚至不排除兩國重啟軍事對話管道。

Gupta 並認為，2024 年將是美國「國內政治動盪不安的一年」，共和黨與民主黨都可能為了選舉利益而撻伐中國，兩國關係面臨的負面風險遠大於正面收益。美中重啟和深化溝通管道，可望在 2024 年發揮「調解、緩衝」的作用，以因應潛在政治動盪。

清華大學戰略與安全研究中心主任達巍：

「中美關注的議題存在一定『溫差』。」從雙方釋出的訊息可以看出，中方更關注原則性的問題和美國在重大問題上的承諾，比如美方重申「四不一無意」和反對「台獨」，而美國更關心芬太尼（fentanyl）、公債等具體議題，並且可能會提及烏克蘭和以巴戰爭。

中國人民大學國際關系學院教授刁大明：

此次中美元首會晤最大的成果，是向後疫情時代的世界傳遞出「穩定」的預期。當前全球經濟復甦乏力，地緣衝突此起彼伏，兩國領導人在這一背景下見面，為中美關係的發展指明方向，將為世界的繁榮和發展注入「正能量」。

哈佛大學前甘迺迪政府學院院長 Joseph Samuel Nye：

「我希望這次會晤能讓兩國對彼此關係有更為現實的認識：美國無法完全與中國的貿易和投資『脫鉤』，否則將會對自身和全球經濟造成巨大損害；在安全領域，部分『脫鉤』或『去風險』可能會繼續，但代價高昂；而在相互依存的生態等領域，『脫鉤』更加不可能，沒有一個國家能單獨解決氣候變遷、大流行威脅或其他跨國問題。」