國銀對中小企業放款 前三季增加2983億元達成率近8成

國銀對中小企業放款持續增加，金管會今 (14) 日公布最新統計，截至今年 9 月底止，本國銀行對中小企業放款餘額為新台幣 9 兆 5816 億元，較上月底增加 492 億元，累計前三季增加 2983 億元，距離全年度目標的 3800 億元，達成率約 78%，金管會官員坦言，要達成全年目標有挑戰。

以個別銀行來看，國銀前三季對中小企業放款餘額增加金額最多分別為：台北富邦銀行增加 708 億元稱冠、華南銀行增加 424 億元居次、彰化銀行增加 302 億元第三，玉山銀行、永豐銀行分列第四、五名，增加金額分別為 287 億元、250 億元。

金管會進一步指出，台北富邦銀行自今年 4 月起加計日盛銀行放款餘額，扣除日盛銀行 3 月底放款餘額 (314.68 億元)，本月增加的金額為 394.23 億元。

銀行局副局長童政彰表示，國銀前三季對中小企業放款增加 2983 億元，距離全年目標 3800 億元達成率 78.52%，要達標確實有挑戰，但根據近 5 年經驗，國外廠商第四季下單通常比較多，加上聖誕節等因素，因此，對於達標還是持審慎樂觀的看法。

根據金管會統計，今年 9 月底中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率 64.66％，占民營企業放款餘額比率 68.73%，分別較上月底的比率增加 0.27 及 0.16 個百分點；另外，今年 9 月底中小企業放款的平均逾期放款比率為 0.23%，較上月底減少 0.01 個百分點。

金管會表示，將持續鼓勵銀行在兼顧風險控管下，對中小企業提供必要的營運資金，以營造有利中小企業融資環境。