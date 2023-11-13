「黃豆外交」再登場？策略師：中國在拜習會前表達善意

全球最大的農作物貿易商嘉吉 (Cargill) 公司上周表示，中國近日向美國購買了大量黃豆，一些分析人士認為，此舉是中國在拜登與習近平舊金山會談前，所展現的善意姿態。

嘉吉公司全球貿易主管 Alex Sanfeliu 表示，中國在上周二及周三緊急採購了超過 300 萬噸美國黃豆，這一數量令市場感到驚訝。Sanfeliu 認為，中國正在囤貨，但許多人相信，這是中國正在恢復「黃豆外交」。

這並不是中國第一次利用黃豆，作為地緣政治槓桿。 在川普的貿易戰期間，北京多次購買或者停止購買美國供應的油籽，在近期兩方關係緊張時，中國更傾向跟售價更便宜的巴西採購。

隨著中國尋求與美國建立更緊密的關係，黃豆再次成為焦點。就在上個月，中糧國際有限公司和中儲糧等中國糧食買家，在愛荷華州的一個論壇上，與 Archer-Daniels-Midland Co.、Bunge Ltd. 和嘉吉等作物貿易商簽署了 11 項協議，為川普時代中美貿易爭端開始以來的首次。

荷蘭合作銀行的穀物和油籽全球策略師 Stephen Nicholson 表示，過去六個月左右，兩國之間肯定有很多「穿梭外交」，而且拜登下周將與習近平會晤。

中國駐華盛頓大使館發言人沒有立即置評。白宮拒絕發表評論。

上周由國營企業中糧集團主導的最新採購令市場感到驚訝，這將有助於增加中國庫存。在 15 日舉行的拜登與習近平會晤之前，美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 與中國副總理何立峰也提前會面。

聖路易斯的獨立大宗商品交易員 Ken Morrison 表示，中儲糧為何會以比巴西黃豆高出許多的價格採購，中國領導人此次到訪美國是唯一合乎邏輯的解釋，中儲糧扮演著雙重角色；他們經營豆類壓榨業務，同時也為政府管理儲備庫存。與其他地方一樣，豆類壓榨行業在中國的競爭也非常激烈。壓榨企業一般不會支付高於市場價的價格。

芝加哥顧問公司 AgResource Co. 總裁 Dan Basse 表示，儘管採購存在「一點政治因素」，但美國黃豆也比巴西供應的黃豆更適合儲存。這是因為巴西黃豆水分含量通常過高，而且油含量比較高。

芝加哥 TJM 機構服務公司農業和大宗商品董事總經理 Chris Robinson 表示，美國價格下跌也可能吸引了買家。「看起來中國人顯然將六個月的低點視為一個機會，」他說。