鉅亨速報 - Factset 最新調查：百和(9938-TW)EPS預估上修至2.54元，預估目標價為69元

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對百和(9938-TW)做出2023年EPS預估：中位數由2.54元上修至2.54元，其中最高估值2.87元，最低估值2.07元，預估目標價為69元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|2.87
|5.12
|5.35
|最低值
|2.07
|4.05
|5.35
|平均值
|2.55
|4.55
|5.35
|中位數
|2.54
|4.53
|5.35
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|13,211,900
|15,543,080
|16,635,760
|最低值
|11,930,000
|13,340,000
|16,635,760
|平均值
|12,747,560
|14,661,220
|16,635,760
|中位數
|12,919,000
|14,989,000
|16,635,760
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|5.1
|6.91
|5.21
|5.11
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|16,270,386
|18,287,786
|14,645,277
|15,299,654
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9938/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。