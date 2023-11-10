拜習會登場前夕 中國官媒提兩國關係要把握好「三個度」

在「拜習會」登場前夕，美中關係持續傳出利多消息，包括中美直飛客運航班量將增至每周 70 班、中企採購 60 萬噸美國黃豆，中國官媒則在周四（9 日）表示，兩國關係要把握好「三個度」。

新華時評：重返峇里島 通往舊金山

《新華社》在周四晚間刊發評論文章，表示近來中美關係出現止跌回穩跡象，為變亂交織的世界帶來難得的好消息。

《新華社》指出，中美關係的行動路線圖很清楚，就是重返峇里島、通往舊金山，把中美元首峇里島會晤共識真正落到實處，擴大雙邊關係積極議程，減少消極議程，為舊金山會晤創造條件、營造氛圍。

《新華社》說，重返峇里島、通往舊金山的路程，不會一馬平川，不能靠「自動駕駛」。近年來中美關係跌宕起伏的經驗表明，中美兩國要把握好以下「三個度」：

一、落實共識，要有力度

二、展開互動，要有溫度

三、把握關係，要有高度

中美直飛客運航班量將增至每周 70 班

本周四起，中美間定期直飛客運航班再次增班，2023/2024 冬春航季，有望從目前每周 48 班增至每周 70 班，雙方航空公司每周各 35 班。

在中國的航空業者中，國航、東航、南航、海航、川航，多家航司均有增班。這將推進中美航班根據市場需求穩步恢復，為人員和經貿往來提供更多便利。

中企採購 60 萬噸美國黃豆

據新加坡《聯合早報》周三報導，交易商的消息顯示，中國儲備糧管理集團周二向美國採購了 60 萬噸黃豆。

中儲糧集團向美國採購了約 10 船、60 萬噸的黃豆，這些黃豆將於今年 12 月至明年 3 月從墨西哥灣沿岸、太平洋西北地區的出口碼頭發貨。

如果上述消息獲證實，這筆訂單將是今年 7 月以來中國採購美國黃豆的單日最高紀錄。