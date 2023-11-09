衛斯特前三季賺逾半股本 擬於11/29掛牌上櫃

聖暉 (5536-TW) 轉投資 PCB 製程應用電解設備及耗材廠衛司特 (6894-TW)，預計 11 月 29 日掛牌上櫃，衛司特今 (9) 日公布最新財報，第三季稅後純益 4516 萬元，季增 35.55%，年增 14.01%，每股純益爲 2.21 元，前三季稅後純益 1.16 億元，每股純益爲 5.69 元。

衛司特第三季營收 1.94 億元，毛利率 42.21%，季增 1.94 個百分點，年增 7.21 個百分點，稅後純益 4516 萬元，季增 35.55%，年增 14.01%，特每股純益爲 2.21 元。

衛司特前三季營收爲 5.26 億元，毛利率爲 40.45%，年減 0.9 個百分點，稅後純益 1.16 億元，年減 20.92%，每股純益爲 5.69 元。

衛司特配合上櫃前公開承銷，對外競價拍賣 2312 張，競拍底價 100 元，暫定承銷價 106 元，競拍時間自 11 月 9 日至 13 日，11 月 15 日開標；11 月 17 日至 21 日辦理公開申購，23 日抽籤，暫定 11 月 29 日掛牌。

衛司特兩大收入來源為再生金屬服務收入、電解設備與耗材，三大主要服務領域為半導體、印刷電路板及光電面板等產業。

衛司特以獨創「廠中廠 BOO(Build-Operate-Own)」模式於客戶廠內建置金屬廢水處理與再生系統，提供設備並派員駐廠操作，將含銅廢液以電解法析出純度大於 99% 以上金屬，再售予相關產業上游供應鏈，以落實廢棄物資源化，達成綠色循環經濟。