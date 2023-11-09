寒舍Q3獲利創7年來單季新高 前三季EPS 2.76元

連鎖飯店業者寒舍 (2739-TW) 今 (9) 日公布第三季財報，單季稅後純益 1.32 億元，每股純益(EPS)1.44 元，雙創上市 7 年來最高點，前三季稅後純益 2.53 億元，EPS 2.76 元，為連 4 季獲利。

寒舍第三季合併營收 11.47 億元，年增 27.92%，營業毛利 3.96 億元，年增 60.7%，毛利率 34.53%，年增 9.74 個百分點，營業利益 1.69 億元，大幅優於前一年度營業虧損近 5000 萬元，營益率 14.74%，年增 20.31 個百分點。

而寒舍前三季合併營收 34.49 億元，年增 54.48%，營業毛利 12.63 億元，年增 208.66%，毛利率 36.61%，年增 18.29 個百分點，營業利益 3.96 億元，營益率 11.5%，年增 26.38 個百分點，稅後純益 2.53 億元，EPS 2.76 元，一舉扭轉去年同期每股虧損 4.15 元狀況。

寒舍表示，國際大型展覽和航空運能復甦，帶動商務客回流已逾疫情前 75%，其中，以歐美、香港和新加坡旅客居多，同時，國際演唱會及藝文展演活動熱絡，有助拉抬周末住宿率和房價，台北喜來登住宿營收成長 131%、台北寒舍艾美酒店住宿營收成長 159%，而去年 5 月甫開幕的寒居酒店更翻倍成長 213%。

另一方面，持續受到國旅歡迎的礁溪寒沐酒店，第三季餐飲營收達 6.68 億元，年增 15.62%、季增 3.37%，並大幅超越 2019 年疫前同期。

展望第四季傳統旺季，寒舍樂觀看待，在台北國際旅展買氣加持、年末尾牙餐會等助攻下，全年營收、獲利有望再創高峰。

寒舍也說明，客房業務將積極設定大型企業年度住宿合約目標，爭取國外商務團客，以及員工旅遊、獎勵旅遊團體。