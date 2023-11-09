精英擬斥15億元建置泰國廠 2025年完工投產

精英 (2331-TW) 因應地緣政治、全球供應鏈變化，以及未來 PCB 成長動能，擬斥資 15 億元設置泰國廠，預計 2025 年完工、開始營運，將專注於高頻高速電路板及多層電路板，應用產品包括主機板、顯示卡、伺服器、資料中心、網通產品、車載產品等。

精英透過精祥科技 (開曼) 股份有限公司投資在泰國設立孫公司 Elite Circuit Technology (Thailand) Co., Ltd.，預計未來三年內投資 15 億元，其中購買土地約 4.6 億元，新建廠房 7.6 億元。

展望後市，精英表示，從 2022 年後疫情時代開始，世界總體經濟環境持續低迷，雖然今年第三季個人電腦需求能見度不佳，但通路庫存正健康消化，2024 年在生成式 AI 等創新技術推力影響下，將密切關注 PC 市場需求動能，同時加速開展邊緣運算的各種技術應用與多元平台組合。

精英第三季營收 44.52 億元，季減 31.75%、年減 41.07%；毛利率 17.37%，創歷史次高，季減 1.04 個百分點、 年增 5.36 個百分點；營益率 2.09%，季減 4.31 個百分點、 年增 1.55 個百分點；稅後純益 2.77 億元，季減 36.48%、年減 32.46%，每股純益 0.5 元。

前三季營收 154.13 億元，年減 40.25%；毛利率 16.17%，年增 6.41 個百分點；營益率 3.03%，年增 1.92 個百分點；稅後純益 7.18 億元，年減 22.85%，每股純益 1.29 元。