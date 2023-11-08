鉅亨速報 - Factset 最新調查：群光(2385-TW)EPS預估上修至9.89元，預估目標價為149.5元

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對群光(2385-TW)做出2023年EPS預估：中位數由9.76元上修至9.89元，其中最高估值10.35元，最低估值8.86元，預估目標價為149.5元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 10.35 11.92 13.63
最低值 8.86 9.4 12
平均值 9.86 10.72 12.66
中位數 9.89 10.83 12.5

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 99,784,000 110,299,000 119,914,000
最低值 97,399,000 106,249,000 113,140,000
平均值 99,059,760 107,799,060 116,370,330
中位數 99,300,350 107,101,760 116,213,670

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 10.26 8.71 7.8 8.45
營業收入
(單位：新台幣千元)		 115,748,378 107,474,079 95,082,227 92,552,325

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2385/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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