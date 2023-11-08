鉅亨速報 - Factset 最新調查：群光(2385-TW)EPS預估上修至9.89元，預估目標價為149.5元

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對群光(2385-TW)做出2023年EPS預估：中位數由9.76元上修至9.89元，其中最高估值10.35元，最低估值8.86元，預估目標價為149.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|10.35
|11.92
|13.63
|最低值
|8.86
|9.4
|12
|平均值
|9.86
|10.72
|12.66
|中位數
|9.89
|10.83
|12.5
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|99,784,000
|110,299,000
|119,914,000
|最低值
|97,399,000
|106,249,000
|113,140,000
|平均值
|99,059,760
|107,799,060
|116,370,330
|中位數
|99,300,350
|107,101,760
|116,213,670
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|10.26
|8.71
|7.8
|8.45
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|115,748,378
|107,474,079
|95,082,227
|92,552,325
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2385/financials/ratios
最新相關新聞
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：群光(2385-TW)目標價調升至123元，幅度約7.94%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：群光(2385-TW)目標價調升至113元，幅度約8.85%
- 盤中速報 - 群光(2385)股價拉至漲停，漲停價137.5元，成交4,926張
- 盤中速報 - 群光(2385)急拉2.67%報134.0元，成交1,024張
- 盤中速報 - 群光(2385)股價大漲至134.0元，漲幅達7.2%
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。