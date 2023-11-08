鉅亨速報 - Factset 最新調查：致茂(2360-TW)目標價調降至300元，幅度約3.54%

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對致茂(2360-TW)提出目標價估值：中位數由311元下修至300元，調降幅度3.54%。其中最高估值340元，最低估值270元。

綜合評級 - 共有7位分析師給予致茂(2360-TW)評價：積極樂觀7位、保持中立0位、保守悲觀0位。

致茂(2360-TW)今(8日)收盤價為218.5元。近5日股價下跌0.23%，相關其他電子近5日上漲0.76%，集中市場加權指數上漲4.27%，短期股價無明顯表現。

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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