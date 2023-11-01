鉅亨速報 - Factset 最新調查：致茂(2360-TW)EPS預估下修至10.79元，預估目標價為311元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對致茂(2360-TW)做出2023年EPS預估：中位數由11.29元下修至10.79元，其中最高估值11.95元，最低估值10.61元，預估目標價為311元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 11.95 14.4 15.45
最低值 10.61 11.89 13.47
平均值 10.99 13.18 14.53
中位數 10.79 13.53 14.62

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 21,257,000 24,922,000 27,111,000
最低值 19,014,000 20,996,000 22,883,000
平均值 19,889,770 23,129,940 25,191,930
中位數 19,687,500 23,446,640 25,350,840

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 12.14 9.96 5.56 4.48
營業收入
(單位：新台幣千元)		 22,067,242 17,584,023 15,532,543 13,909,634

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2360/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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