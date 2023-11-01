鉅亨速報 - Factset 最新調查：致茂(2360-TW)EPS預估下修至10.79元，預估目標價為311元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對致茂(2360-TW)做出2023年EPS預估：中位數由11.29元下修至10.79元，其中最高估值11.95元，最低估值10.61元，預估目標價為311元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|11.95
|14.4
|15.45
|最低值
|10.61
|11.89
|13.47
|平均值
|10.99
|13.18
|14.53
|中位數
|10.79
|13.53
|14.62
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|21,257,000
|24,922,000
|27,111,000
|最低值
|19,014,000
|20,996,000
|22,883,000
|平均值
|19,889,770
|23,129,940
|25,191,930
|中位數
|19,687,500
|23,446,640
|25,350,840
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|12.14
|9.96
|5.56
|4.48
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|22,067,242
|17,584,023
|15,532,543
|13,909,634
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2360/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。