〈台股盤後〉聯發科領軍AI股狂飆 漲55點收16740點 放量站穩半年線

美股周二收高，台股今 (8) 日由聯發科 (2454-TW) 領軍 AI 概念股強勢飆漲，台積電 (2330-TW)、鴻海(2317-TW) 也穩盤助攻，指數開高走高，終場上漲 55.88 點，收在 16740.83 點，站穩半年線，並重返 16700 點整數關卡，成交值擴增至 2744.33 億元。

觀察電子權值股表現，台積電小漲 0.18%，收 556 元，鴻海漲幅也超過 0.9%，收 97 元，聯發科為三雄中最強勢、勁揚超過 2.9%，收 914 元；不過，台達電 (2308-TW)、聯電(2303-TW) 同步下挫超過 1.6%。

AI 概念股氣勢如虹，由廣達 (2382-TW) 飆漲超過半根停板領軍，川湖 (2059-TW) 強攻漲停，金像電 (2368-TW)、信驊(5274-TW)、雙鴻(3324-TW)、緯創(3231-TW)、創意(3443-TW) 同步大漲超過 4%，英業達 (2356-TW)、光寶科(2301-TW) 表現也不俗。

中小型生技族群活蹦亂跳，達爾膚 (6523-TW)、益得(6461-TW) 都狂飆超過 6%，聯合 (4129-TW)、合一(4743-TW)、藥華藥(6446-T) 漲幅都超過 3%。



