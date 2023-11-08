美國公用事業股即將反彈 巴隆推薦4檔可入場

美國公用事業股終於開始上漲，即使經過近期漲勢，股價仍具有吸引力。SPDR 公用事業類股 ETF (XLU-US) 在 10 月 2 日觸及 52 周低點後，迄今已上漲 10%，遠勝同期 S&P 500 指數的 2% 漲幅，意味該 ETF 自今年迄今逾 13% 的跌勢中反彈回升。

投資者通常因公用事業股的高股息特質而買進，但政府長期公債的高殖利率削弱高股息股票的吸引力，同時，儘管擔心經濟衰退，但經濟仍在持續成長，這讓投資者有理由購買可受惠於經濟成長的股票，並拋售低迷的穩定股票 (如公用事業股和消費必需品股)。

然而，近期債券殖利率下降讓局面有所變化。10 年期公債殖利率周二為 4.59%，自 10 月底接近 5% 的高位降下來，也增加了高股息股的吸引力。

另外，公用事業股自年初以來不斷走低，導致股價相對便宜，更具吸引力。該公用事業 ETF 的交易價格約為未來 12 個月預估 EPS 的 15.6 倍，接近 5 年低點，相較 S & P 500 指數的 18.1 倍有 14% 的折扣，且《巴隆》週刊指出，10 年期公債殖利率可能會繼續下跌。

《巴隆》尋找了自 10 月 2 日以來表現優於 S&P 500 指數的公用事業股，列出 4 檔投資人可以考慮的個股：

1. Dominion Energy (D-US)

該公司市值 312 億美元，主要集中在維吉尼亞州和南卡羅來納州，總資產略高於 1040 億美元，根據 FactSet，分析師預期其資產在 2027 年前將增長至約莫 1140 億美元，意味自今年年底至 2027 年，EPS 成長年率約末 10%。股息也預期將增長，但較獲利緩慢，部分係因該公司先考慮透過出售資產來償還近 500 億美元的總債務。

專司永續能源投資的資產管理公司 Ecofin 投資組合經理 Michel Sznajer 認為，在市場對不確定性的擔憂消散後，焦點將轉向基本面並反映在估值上。

2. Avista (AVA-US)

聚焦西北市場的美國能源公司 Avista 多年來股價一直很便宜，且在尋求將自己出售給加拿大一家公用事業公司時，並沒有要求各州大幅提高費率，但因由於監管機構阻止了該交易，Avista 目前正尋求漲價的批准。

分析師預期，未來 4 年該公司 EPS 成長年率將達 4% 以上，股息增長率略高於 5%。

另外，《巴隆》也推薦 Entergy Corp (ETR-US) 和 Consolidated Edison (ED-US)。