〈財報〉房屋供應吃緊 美國建商D.R. Horton第4季業績超過預期

美國住宅建築商 D.R. Horton Inc (DHI-US) 周二 (7 日) 公布的第 4 季業績高於華爾街預期。主要受惠於房價上漲，且之前擁有的房屋庫存仍處於歷史低點。

房屋市場供應仍然緊張，因為大多數鎖定在 5% 以下固定利率的房主，不願以目前徘徊在 20 年來高點的房貸利率出售和升級新房。

雖然房價上漲限制了許多買家的負擔能力，但「利率鎖定」效應今年對房屋建商來說是一個順風車。

該公司預計 2024 財年成交的房屋數量將在 86000 套至 89000 套之間，高於本財年售出的 82917 套房屋。

根據 LSEG 數據，D.R. Horton Inc 預計 2024 年營收將在 360 至 370 億美元之間，與分析師預測的 365.3 億美元基本一致。

目前 30 年期固定房貸利率接近 8%，且房價持續飆升，房屋建商一直在增加房貸利率購買等激勵措施，尤其是針對入門級買家，並縮小新房的面積以提供更低的價格。

截至 9 月的第 4 季，歸屬於該公司的淨利較去年同期下跌 4.71% 至每股 4.45 美元，但超出分析師平均預期的 3.93 美元，因為房屋銷售因供應短缺而保持高位。

該季營收成長 8.96% 至 105 億美元，也高於分析師平均預期的 100.1 億美元。