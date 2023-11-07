鉅亨速報 - Factset 最新調查：緯穎(6669-TW)EPS預估下修至66.41元，預估目標價為2030元

根據FactSet最新調查，共20位分析師，對緯穎(6669-TW)做出2023年EPS預估：中位數由66.77元下修至66.41元，其中最高估值74.61元，最低估值63.07元，預估目標價為2030元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 74.61 112.69 156.03
最低值 63.07 79.77 88.56
平均值 66.79 95.53 119.52
中位數 66.41 94.37 121.11

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 283,074,270 405,390,480 555,375,000
最低值 238,791,360 301,306,000 328,020,000
平均值 253,792,300 354,275,740 466,815,600
中位數 251,869,750 351,052,390 478,445,560

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 81.07 49.46 49.25 36.42
營業收入
(單位：新台幣千元)		 292,876,040 192,625,942 186,927,647 163,600,423

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6669/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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