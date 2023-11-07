鉅亨速報 - Factset 最新調查：緯穎(6669-TW)EPS預估下修至66.41元，預估目標價為2030元

根據FactSet最新調查，共20位分析師，對緯穎(6669-TW)做出2023年EPS預估：中位數由66.77元下修至66.41元，其中最高估值74.61元，最低估值63.07元，預估目標價為2030元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|74.61
|112.69
|156.03
|最低值
|63.07
|79.77
|88.56
|平均值
|66.79
|95.53
|119.52
|中位數
|66.41
|94.37
|121.11
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|283,074,270
|405,390,480
|555,375,000
|最低值
|238,791,360
|301,306,000
|328,020,000
|平均值
|253,792,300
|354,275,740
|466,815,600
|中位數
|251,869,750
|351,052,390
|478,445,560
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|81.07
|49.46
|49.25
|36.42
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|292,876,040
|192,625,942
|186,927,647
|163,600,423
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6669/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。