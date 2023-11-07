鉅亨速報 - Factset 最新調查：群聯(8299-TW)EPS預估上修至12.6元，預估目標價為520元

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對群聯(8299-TW)做出2023年EPS預估：中位數由12.6元上修至12.6元，其中最高估值20.32元，最低估值7.49元，預估目標價為520元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|20.32
|38.54
|51.65
|最低值
|7.49
|12.35
|30.4
|平均值
|13.07
|27.18
|39.82
|中位數
|12.6
|28.63
|39.83
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|46,177,000
|68,337,000
|79,627,000
|最低值
|41,238,000
|49,550,000
|58,577,000
|平均值
|44,051,340
|57,178,160
|69,875,780
|中位數
|43,586,500
|56,617,500
|69,311,010
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|27.71
|41.34
|44.14
|23.05
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|60,256,142
|62,557,192
|48,496,522
|44,693,441
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8299/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。