戰火燒逾600天陷僵局 烏克蘭人對政府信任度降至39%

俄烏戰火已燒了逾 600 天，戰況陷入僵局且盟國武器支援緩慢，讓烏克蘭人民的悲觀情緒正在增加，最新民調顯示，烏國民眾對政府信任度降至 39%。

《紐約時報》報導，烏克蘭領先的民調機構——基輔國際社會學研究所的 (Kyiv International Institute of Sociology) 最新調查顯示，烏克蘭民眾對政府的信任度從今年 5 月的 74% 下降到 10 月的 39%；對總統澤連斯基的信任度從 5 月的 91% 降至 10 月的 76%。

民調顯示，反攻行動勝利的預期落空，是悲觀情緒蔓延的主要原因。

此外，民調也指出烏國民眾的奮戰精神有些許消退跡象，「與俄羅斯談判以達成解決方案」的意願首次出現微幅增加，從 10% 上升到 14%。

基輔國際社會學研究所所長赫魯謝茨基 (Anton Hrushetsky) 表示，「人們變得越來越悲觀，因為烏克蘭人希望能平安地繼續生活，但他們看不到戰爭獲勝的前景。」

事實上，基輔在 10 月爆發了一些小規模抗議活動，突顯了民眾的不滿。失蹤士兵的家屬走上街頭，向政府施壓，要求釐清士兵失蹤的情況。烏克蘭文學家 Andriy Liubka 認為，對於戰壕里的士兵及其家人來說，如今的生活充滿了苦難和暴力，烏克蘭人已經開始進入「極度焦慮的階段」。

CNN 報導，澤連斯基也承認衝突帶來的疲憊，「戰爭帶來的疲憊像波浪一樣，席捲了美國、歐洲等多個國家」。他還說，將「用所有的力量和精力」向烏克蘭的盟友灌輸烏軍必勝的信念，但巴以衝突轉移了人們的注意力，使維持國際社會對烏克蘭戰鬥熱情的努力變得複雜化。