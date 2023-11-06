鉅亨速報 - Factset 最新調查：中磊(5388-TW)EPS預估下修至8.52元，預估目標價為145元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對中磊(5388-TW)做出2023年EPS預估：中位數由8.65元下修至8.52元，其中最高估值9.74元，最低估值8.31元，預估目標價為145元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|9.74
|12.36
|最低值
|8.31
|9.71
|平均值
|8.76
|10.31
|中位數
|8.52
|10.04
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|68,084,000
|77,200,000
|最低值
|65,730,000
|74,510,000
|平均值
|67,147,200
|75,655,000
|中位數
|67,133,000
|75,402,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|7.57
|3.44
|3.66
|4.21
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|64,573,720
|43,899,508
|36,096,281
|31,797,130
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5388/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。