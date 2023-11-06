〈台股盤中〉股匯雙漲一度衝破16700點關卡 重返半年線

台北股匯今 (6) 日上演雙漲走勢，新台幣匯率一度觸及 32.115 元，大升 1.88 角，隨著電子三雄續揚，IC 設計族群走高，加權指數一度衝破 16700 點關卡，大漲逾 200 點，重回半年線。

觀察電子權值股表現，台積電 (2330-TW) 開高震盪，最高至 556 元，勁揚超過 1%；聯發科 (2454-TW) 震盪走高，漲幅同樣逾 1%；鴻海 (2317-TW) 站穩盤上，收復 10 日線；台達電、廣達、聯電、日月光投控齊揚。

高價股紅通通，世芯 - KY(3661-TW) 再創天價，上漲 2.5%；譜瑞 - KY、材料 - KY 大漲逾半根停板，信驊、祥碩、亞德客 - KY 勁揚超過 4%；力旺、大力光、緯穎等表現也不俗。

IC 設計族群扮演撐盤要角，金麗科亮燈漲停，凌陽、芯鼎強漲 8%；沛亨、立積、系微、聯詠、安國、揚智、晶焱、神盾均站穩盤上。

另外，電源族群漲勢同樣剽悍，群光第三季財報三率三升，股價逼近漲停，群電同樣飆漲 9%，亞元、飛宏、保銳、立德、首利等約有 2% 漲幅。

傳產股方面，航運股有零星買單點火，龍德造船、台船、長榮航太、華航、亞航、宅配通、台灣高鐵等都站穩盤上。