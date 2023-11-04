鉅亨速報 - Factset 最新調查：啟碁(6285-TW)EPS預估上修至8.18元，預估目標價為141元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對啟碁(6285-TW)做出2023年EPS預估：中位數由8.18元上修至8.18元，其中最高估值9.49元，最低估值7.39元，預估目標價為141元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|9.49
|11.99
|13.41
|最低值
|7.39
|8.6
|9.78
|平均值
|8.35
|10.12
|11.48
|中位數
|8.18
|10
|11.26
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|110,296,000
|122,948,000
|136,962,000
|最低值
|107,598,310
|116,153,000
|123,754,000
|平均值
|108,667,150
|119,895,130
|130,138,770
|中位數
|108,327,000
|119,524,000
|129,919,550
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|7.93
|3.15
|3.76
|3.76
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|95,257,451
|67,229,599
|62,648,731
|62,239,582
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6285/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。