鉅亨速報 - Factset 最新調查：建準(2421-TW)EPS預估上修至6元，預估目標價為150元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對建準(2421-TW)做出2023年EPS預估：中位數由6元上修至6元，其中最高估值6.54元，最低估值5.61元，預估目標價為150元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|6.54
|7.94
|8.56
|最低值
|5.61
|6
|6.86
|平均值
|5.97
|6.96
|7.5
|中位數
|6
|6.83
|7.09
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|13,876,000
|16,400,000
|16,692,000
|最低值
|12,975,000
|14,170,000
|15,748,000
|平均值
|13,457,880
|15,159,840
|16,282,170
|中位數
|13,550,000
|15,177,000
|16,406,500
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|4.34
|1.71
|3.39
|2.71
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|14,063,308
|13,561,804
|12,781,281
|11,659,915
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2421/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。