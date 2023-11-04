鉅亨速報 - Factset 最新調查：建準(2421-TW)EPS預估上修至6元，預估目標價為150元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對建準(2421-TW)做出2023年EPS預估：中位數由6元上修至6元，其中最高估值6.54元，最低估值5.61元，預估目標價為150元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 6.54 7.94 8.56
最低值 5.61 6 6.86
平均值 5.97 6.96 7.5
中位數 6 6.83 7.09

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 13,876,000 16,400,000 16,692,000
最低值 12,975,000 14,170,000 15,748,000
平均值 13,457,880 15,159,840 16,282,170
中位數 13,550,000 15,177,000 16,406,500

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 4.34 1.71 3.39 2.71
營業收入
(單位：新台幣千元)		 14,063,308 13,561,804 12,781,281 11,659,915

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2421/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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