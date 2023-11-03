央行出手阻貶 我10月外匯存底連3減

中央銀行今 (3) 日公布我國 10 月底外匯存底金額為 5610.79 億美元，較上月底減少 29.3 億美元，連 3 月下滑；央行外匯局局長蔡烱民指出，10 月外資淨匯出約 50 億美元，且當月美元走強，央行為維持市場供需穩定而進場調節，因此 10 月外匯存底減少。

央行外匯局長蔡炯明表示，影響 10 月外匯存變動主要有三因素，外匯存底投資運用收益是正面貢獻，但 10 月是外匯存底孳息較少的月份，另外包括主要貨幣對美元匯率變動，及央行為維持外匯市場秩序進場調節，都是負面貢獻。

蔡炯明指出，10 月美元指數漲 0.41％，歐元升值 0.87％，英鎊漲 0.07％，加幣下跌 2.54％，澳幣跌 0.36％，日圓貶 0.32％，人民幣貶 0.24％，新台幣貶值 0.5％。

蔡炯明分析，新台幣匯率 10 月貶值主因除強勢美元外，地緣政治風險因素也多少有干擾，但貶值幅度不如 9 月、貶勢不算太重。

其他國家外匯存底變動部分，南韓 10 月外匯存底 3889 億美元，減少 11 億美元；馬來西亞 10 月外匯存底 965 億美元，減少 16 億美元；印度 10 月 5152 億美元，減少 50 億美元。

中國大陸 9 月外匯存底 3 兆 1151 億美元，月減 450 億美元；日本 9 月外匯存底 1 兆 1099 億美元，月減 125 億美元；瑞士 9 月外匯存底 7423 億美元，月減 434 億美元；沙烏地阿拉伯 9 月外匯存底 4148 億美元，月增 127 億美元；香港 9 月外匯存底 4012 億美元，月減 32 億美元；新加坡 9 月外匯存底 3228 億美元，月增 2 億美元。