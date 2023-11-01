鉅亨速報 - Factset 最新調查：嘉澤(3533-TW)EPS預估上修至48.67元，預估目標價為955元

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對嘉澤(3533-TW)做出2023年EPS預估：中位數由48.67元上修至48.67元，其中最高估值54.82元，最低估值46.17元，預估目標價為955元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|54.82
|68.07
|79.92
|最低值
|46.17
|59.73
|70.65
|平均值
|49.84
|63.43
|74.8
|中位數
|48.67
|62.75
|73.64
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|26,015,000
|30,803,150
|35,141,000
|最低值
|23,691,030
|27,183,970
|31,449,740
|平均值
|24,654,950
|29,483,450
|32,827,230
|中位數
|24,333,000
|29,628,000
|32,597,290
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|58.7
|33.32
|26.41
|20.11
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|27,099,134
|21,391,917
|17,291,332
|15,088,872
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3533/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。