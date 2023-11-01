鉅亨速報 - Factset 最新調查：晶碩(6491-TW)EPS預估上修至22.2元，預估目標價為463元

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對晶碩(6491-TW)做出2023年EPS預估：中位數由21.82元上修至22.2元，其中最高估值24.78元，最低估值19.91元，預估目標價為463元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|24.78
|28.47
|33.09
|最低值
|19.91
|22.96
|27.89
|平均值
|22.16
|25.5
|30.21
|中位數
|22.2
|25.64
|29.92
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|7,170,030
|8,107,980
|9,304,360
|最低值
|6,681,510
|7,193,000
|8,206,000
|平均值
|6,854,950
|7,640,210
|8,773,650
|中位數
|6,837,500
|7,632,500
|8,792,110
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|22.03
|17.84
|10.22
|7.62
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|6,321,198
|5,595,043
|3,978,413
|3,355,133
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6491/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。