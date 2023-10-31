〈貴金屬盤後〉黃金期貨連四漲 收盤站穩2000美元 創7月底以來最高價 

黃金期貨周一 (30 日) 連續第四個交易日上漲，收盤站穩每盎司 2000 美元整數關卡，創 7 月以來最高價，主要支撐來自中東衝突，投資人同時觀望本周將舉行的聯準會 (Fed) 決策會議。

12 月交割的紐約黃金期貨收盤上漲 7.10 美元或 0.4%，報每盎司 2005.60 美元，是 7 月 31 日以來首次收盤站上 2000 美元整數關卡。

黃金現貨價下滑 0.4%，報每盎司 1998.47 美元。

華爾街日報 (WSJ) 周一報導，以色列軍隊已經推進到加薩市近郊。

Kitco.com 資深分析師 Jim Wyckoff 說，黃金因避險買盤獲得支撐，主要擔心中東衝突有擴大的風險。

StoneX 分析師 Rhona O’Connell 也表示，受地緣政治因素影響，黃金正在盤整，蓄積進一步上漲的動能。

Libertas 財富管理公司總裁 Adam Koos 認為，黃金上漲主要是源自於以色列爆發混亂情勢後所引發的恐懼交易。

Koos 表示，黃金突破 2000 美元之後，關鍵是能否進一步突破 2600 美元、達到新高點，答案不只要看中東局勢發展，更關乎 Fed 和 Fed 主席鮑爾。

Fed 將在台灣時間 11 月 1 日 (周四) 凌晨公布最新決議。

Kitco.com 的 Wyckoff 說，如果鮑爾仍保持鷹派、考慮進一步升息，金價將面臨「三大驅動力量」中最強的逆風。這三個力量分別是：美元、利率和通膨。

然而，如果鮑爾態度開始變得溫和，金價將有比較強勢的表現。

黃金雖然是規避通膨風險的工具，但在高利率環境下，黃金因為本身不孳息，投資魅力相對下滑，因此對價格不利。

白銀現貨價周一上漲 0.9% 至每盎司 23.34 美元。

Heraeus 分析師表示，歐洲經濟衰退的烏雲，可能拖累白銀的太陽能需求。雖然在經濟衰退時期，白銀通常會追隨黃金上漲，但黃金通常更受青睞，因為黃金具貴金屬特質，而白銀偏向工業金屬色彩，在經濟欲振乏力的情況下，對工業金屬較為不利。