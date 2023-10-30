〈台股盤中〉IC設計族群紅通通 開高拉回平盤附近震盪

台股今 (30) 日開盤小漲，受惠聯發科 (2454-TW) 等 IC 設計類股撐盤、太陽能族群表現也亮眼，盤中一度漲逾 60 點，重返 16200 點。不過，隨著部分權值股翻黑、或跌幅擴大，指數來到平盤附近震盪，估成交量將維持約 2100 億元。

觀察電子權值股表現，台積電 (2330-TW) 小跌 0.56%。鴻海 (2317-TW) 跌幅超過 3%，股價破底，摜破 96 元，跌至 94.5 元。

聯發科上周五 (27 日) 法說會，受惠第四季財測優於預期，今日漲幅達 5%，並領軍 IC 設計類股走高。高價股世芯 - KY(3661-TW) 漲 3%、聯詠 (3034-TW) 漲 3%、敦泰 (3545-TW) 及威盛 (2388-TW) 漲逾 5%。

美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 近期推出電動車太陽能充電方案，太陽能板需求大增，傳出特斯拉派人來台確認料源，台廠可能受惠，帶動太陽能類股勁揚。聯合再生 (3576-TW) 攻漲停價 15.4 元，太極 (4934-TW)、元晶 (6443-TW) 漲 4%，安集 (6477-TW) 漲 5%。

反觀金融族群股價則走弱，上海商銀 (5876-TW) 跌 2%、中租 - KY(5871-TW)、中信金 (2891-TW)、兆豐金 (2886-TW)、富邦金 (2881-TW) 跌 1%。