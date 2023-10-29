世豐美洲客戶庫存去化健康 歐洲轉單效益發酵Q4樂觀

螺絲廠世豐 (2065-TW) 表示，目前觀察美洲地區客戶持續保持良好庫存去化，加上歐洲持續迎來轉單效益、以及越南廠邁入試量產階段，未來出口至歐洲擁有零關稅優勢，第四季營運展望審慎樂觀。

世豐第三季營收 5.07 億元，毛利率 22.3%、季增 3.9 個百分點、年減 1.8 個百分點；營益率 15.1%，季增 5 個百分點、年減 2 個百分點；稅後純益 7654 萬元，季增 37.6%、年減 32.7%，每股純益 1.46 元。

世豐累計前三季營收 16.98 億元，年減 11%、毛利率 21%，年減 1.5 個百分點、營益率 13.6%，年減 1.5 個百分點、稅後純益 2.18 億元，年減 24.5%，每股純益 4.2 元。世豐董事會也通過第三季每股配發現金股利 1.5 元。

世豐說明，第三季利基型複合板螺絲、水泥板螺絲等新品帶動美洲地區營收穩定成長，歐洲市場則受惠歐盟對中國進口螺絲課徵反傾銷稅，迎來轉單，加上新台幣貶值挹注，推升整體獲利。

世豐表示，第三季歐洲地區營收季增 22%，將持續加大對歐洲市場的業務擴展力度，加上越南廠將試量產，銷歐零關稅的優勢，也有助後續營運表現，第三季美、歐地區銷售比重分別為 64%、14%。