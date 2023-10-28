鉅亨速報 - Factset 最新調查：穩懋(3105-TW)EPS預估上修至-1.08元，預估目標價為150元

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對穩懋(3105-TW)做出2023年EPS預估：中位數由-1.12元上修至-1.08元，其中最高估值-0.08元，最低估值-2.2元，預估目標價為150元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|-0.08
|10.4
|11.57
|最低值
|-2.2
|0.96
|3.29
|平均值
|-0.99
|4.28
|7.94
|中位數
|-1.08
|4.26
|7.55
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|15,776,160
|25,000,580
|26,914,080
|最低值
|14,837,000
|17,401,000
|19,989,000
|平均值
|15,443,890
|20,209,440
|23,841,190
|中位數
|15,592,000
|20,398,000
|23,877,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|4.25
|12.9
|15.45
|10.59
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|18,334,336
|26,182,376
|25,546,205
|21,377,724
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3105/financials/ratios
最新相關新聞
- 盤中速報 - 穩懋(3105)急拉2.82%報127.5元，成交1,691張
- 盤中速報 - 穩懋(3105)急拉2.02%報126.0元，成交660張
- 〈台股風向球〉台美大廠超級財報周 選股不選市為主流
- 中系手機需求回暖，穩懋PA拉貨看回升
- 蘋果及三星手機都積極於2024年支援Wi-Fi 7，台廠卡位布局 聯發科、立積、宏捷科搶攻商機
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。