復甦時機已到！美投行列三大理由喊買高息股

升息一直是股市大敵，尤其是高股息股，但 BMO 資本市場分析師認為，現在可能到高息股嶄露頭角的時刻了。

10 年期公債殖利率徘徊在 5% 附近，同時美國聯準會 (Fed) 似乎致力於「更高更久」的利率政策，這些令投資者湧向幾乎無風險的美國公債，而不願在股海中沉淪，其中派發高息股尤其受創。

然而，以長期角度來看，股票仍可能提供更大的回報。BMO 投資長 Brian Belski 認為，高息股遭近乎「無差別拋售」創造了入場點，他舉出三大理由，主張現在可能是買進部分高息股的好時機。

1. 高息股的低迷期向來不會持續太久

Belski 寫道，過去 30 年來只有兩個時期高息股的收益年率表現遜於 S&P 500 指數：科技泡沫和新冠疫情。「根據我們的研究，這種異常的表現不佳通常被證實為歷史的轉折點。」

事實上，過去 30 年來，還有 5 次高息股表現相對不佳時被證實是買進的絕好時機。

Belski 寫道，這些股在跌至這樣的水準後，往往會出現令人訝異的復甦，過去 30 年內，自低谷到高峰，在持續近一年期間中，其年化平均總回報率比 S&P 500 指數高出 20% 以上。這些股在股價見頂後，近兩年內也持續保持高於平均的表現。

2. Belski 認為，高息股受到投資者「不公平的懲罰」，只因為他們預期利率會「更高更久」維持著

雖然隨著利率下降，這些股的相對業績應有所改善，但從長遠來看，利率與高息股的漲跌之間缺乏相關性，意味當前市場說法並不盡然，即利率並非決定這些高息股走勢的最大因素。

「此外，可能令人訝異的是，回顧大約 30 年，這些股票平均表現最強勁的時候出現在 10 年期公債殖利率在 4% 至 6% 之間時，其表現明顯高於殖利率較低的時候。」

3. 高息股當前價格恐怕已經便宜到不能忽視

Belski 指出，S&P 500 指數的估值今年穩步上升，這其實是受大型科技股的「小贏家圈」越來越高的本益比所推升，高息股的遠期本益比較歷史平均低了近 20%。

以下是 BMO 評級為「優於大盤」的高息股清單：

AbbVie (ABBV-US)、American Tower (AMT-US)、Bristol Myers Squibb (BMY-US)、雪佛龍 (CVX-US)、Duke Energy (DUK-US)、Gilead Sciences (GILD-US)、Host Hotels & Resorts (HST-US)、摩根士丹利 (MS-US)、輝瑞 (PFE-US)、Public Storage (PSX-US) 和 Ventas (VTR-US)。