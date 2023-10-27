實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 迄 10/27 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 扣款日 申購筆數 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6658 聯策 10/27 初上市 10/23-10/25 884 28.00 28.00 元富 01 10/26 314110 3363 上詮 10/31 上櫃增資 10/25-10/27 850 52.80 52.80 台新 01 10/30 180024 4119 旭富 11/01 上市增資 10/26-10/30 1020 80.00 80.00 台新 01 10/31 38669 8011 台通 11/01 上市增資 10/26-10/30 1700 16.30 16.30 元富 01 10/31 20735 6933 AMAX-KY 11/03 第一上市 10/27-10/31 959 96.00 96.00 中國信託 01 11/01 6922 宸曜 11/03 初上櫃 10/30-11/01 426 82.00 82.00 凱基 01 11/02 6805 富世達 11/03 初上市 10/30-11/01 1477 200.00 200.00 台新 01 11/02 6198 瑞築 11/03 上櫃增資 10/30-11/01 850 22.90 22.90 台新 01 11/02 8906 花王 11/03 上櫃增資 10/30-11/01 900 14.00 14.00 福邦 01 11/02 6616 特昇-KY 11/03 第一現增 10/30-11/01 375 12.00 12.00 第一金 01 11/02 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，1併繳存。