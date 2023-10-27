台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

                                                                       實際
代號   證券名稱     抽籤  發行性質       申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購            迄 10/27
                    日期                               張數    (元)      (元)  券商     張數    扣款日  申購筆數
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6658   聯策        10/27  初上市      10/23-10/25       884   28.00     28.00  元富       01     10/26    314110
3363   上詮        10/31  上櫃增資    10/25-10/27       850   52.80     52.80  台新       01     10/30    180024
4119   旭富        11/01  上市增資    10/26-10/30      1020   80.00     80.00  台新       01     10/31     38669
8011   台通        11/01  上市增資    10/26-10/30      1700   16.30     16.30  元富       01     10/31     20735
6933   AMAX-KY     11/03  第一上市    10/27-10/31       959   96.00     96.00  中國信託   01     11/01
6922   宸曜        11/03  初上櫃      10/30-11/01       426   82.00     82.00  凱基       01     11/02
6805   富世達      11/03  初上市      10/30-11/01      1477  200.00    200.00  台新       01     11/02
6198   瑞築        11/03  上櫃增資    10/30-11/01       850   22.90     22.90  台新       01     11/02
8906   花王        11/03  上櫃增資    10/30-11/01       900   14.00     14.00  福邦       01     11/02
6616   特昇-KY     11/03  第一現增    10/30-11/01       375   12.00     12.00  第一金     01     11/02

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，1併繳存。

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