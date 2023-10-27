華為首三季營收年增2.4%,淨利潤率16%

中國科技巨頭華為周五 (27 日) 公布 2023 年前三季度經營業績，公司稱，前三季實現銷售收入 4566 億元人民幣，年增 2.4%，淨利潤率 16%。

華為指出，前三季營收為 2020 年以來最高。過去幾年，由於受到美方制裁，華為表現有所下滑。

華為輪值董事長胡厚崑表示，公司經營結果符合預期，未來將持續加大研發投入，發揮公司產業組合優勢，不斷提升產品和服務競爭力，為客戶、夥伴和社會創造更大價值。

據《CNBC》根據營收數據顯示，第三季較去年同期成長 1%。儘管華為在八月下旬發布了一款廣受歡迎的新型智慧型手機，其電動車業務的銷量不斷增長，但營收並未因此大幅成長。

此前，華為於 8 月下旬推出新款 Mate 60 Pro 智慧型手機，在中國廣受歡迎。據 Counterpoint Research 稱，Mate 60 系列設備在開售前六周內售出超過 160 萬支。大部分 (約 75%) 售出的設備是 Pro 型號，即售出約 120 萬支。

華為還努力擴展汽車相關業務，向汽車製造商出售其操作系統和組件，例如駕駛輔助技術。並於 2021 年 12 月，與製造商 Seres 合作推出了自主汽車品牌 Aito。

根據汽車和消費業務負責人余承東在社群媒體上發文，截至 10 月 16 日，即 Aito 最新 M7 發布後約一個月，訂單量已突破 6 萬輛。Aito 周三表示，其即將推出的 M9 SUV 的預訂量已超過 15,000 輛。

華為並未公開交易，在最新的更新中也沒有按業務部門細分收入。

這家電信巨頭表示，它從出售某些業務中獲得了部分收益，但沒有具體說明是哪些業務。

華為表示，今年前三季淨利率為 16%。 這高於今年上半年報告的 15% 的利潤率，當時營收成長 3.1% 至 3,109 億元。

CNBC 對華為數據的計算顯示，第三季營收為 1,457 億元人民幣，較去年同期的 1,442 億元人民幣成長 1%。