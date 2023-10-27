〈台股盤中〉生技股聚光狂飆 反彈逾百點一度站回16200點

台股今 (27) 日在台積電 (2330-TW) 及金融股撐盤下展開反彈，盤中一度大漲逾百點，重返 16200 點，但午前漲勢收斂，成交量能仍未放大，估今日量僅 2100 億元。族群股來看，生技全面大漲、表現亮眼。

台積電今日扮演撐盤要角，盤中漲近 1%，法說報喜的國巨大漲半根停板，日月光投控也漲逾 2%。高價指標世芯 - KY 也大漲 6%、創意、祥碩也各有 3-4% 漲幅，其餘如緯創、光寶科、智邦、祥碩、嘉澤、大聯大等均漲 2-3%。

不過，聯發科走弱跌逾 1%，陷入 800 元關卡保衛戰，鴻海、廣達、台達電在平盤上下狹幅震盪，京元電子、南亞科也跌逾 2%，致茂、奇鋐、欣興等同步走弱，為盤面上較弱勢的電子指標。

金融股普遍上漲，中租 - KY 漲逾 4%、上海商銀漲 2%，中信金、兆豐金、富邦金、華南金等也漲 1%；傳產方面，航空雙雄華航漲逾 3%、長榮航漲 2%，貨櫃三雄連袂走強，不過，材料 - KY 重挫半根跌停，回測千元大關。

生技股今日獲資金進駐，族群股王保瑞衝上漲停，寶齡富錦、泰福 - KY、生華科、智擎、基亞等同步亮燈，美時也漲 9%，藥華藥、醣聯、雙美、佰研、醫揚等漲逾 6-7%，整體表現亮眼。