活到老刷到老 75歲以上卡友刷卡集中這三類消費

活到老刷到老! 根據銀行統計，年齡 9 旬的卡友每月都會固定到餐廳消費，每次支出金額約 2000 到 4000 元不等；而 75 歲以上的卡友消費類型主要以繳稅、旅遊及醫療等三大類為主。

根據兆豐銀行觀察，年齡 75 歲以上高齡卡友，有年紀高達百歲的人瑞，每個月都固定前往餐廳刷卡消費，該名人瑞卡友從 66 歲持有信用卡後一刷成主顧，用卡至今已長達 35 年，每月平均刷數千元。

而其他年紀將近百歲的 90 幾歲卡友同樣每月也會固定前往餐廳消費，每次花費 2 千到 4 千元不等，到餐廳聚會享用美食，顯然是長輩的重點娛樂。

根據兆豐銀行觀察，75 歲以上持卡人最常刷卡消費的地點，第一名首推超級市場消費，每人平均每月會花 3500 元採購，而年齡 9 字頭的長輩每月更會花到將近 5 千元，高於七、八十歲長者的平均 3000 多元。

其次則是餐廳，平均每月會刷將近 7000 元，其中又以 80 歲以上卡友最會刷，每月在餐廳消費近 8000 元，高於平均值，其次則是 70 歲以上長者的 6500 元及 90 歲以上長者的 4000 元，顯示高齡刷手的消費實力不容小覷。

以簽帳金額來看，75 歲以上持卡人最大宗的消費類型為稅金，光是今年 1 到 7 月就刷出高達近 2.5 億元，顯示不少高齡刷手也相當善用信用卡來繳稅；至於簽帳金額次高的通路則是旅行社，平均每人每月會刷出近 3 萬元，表示退休後到處遊山玩水，無疑是高齡者調劑生活的重點；第三高的是醫療，與前兩者稅金與旅遊合計，占高齡者整體簽帳比例高達近 50%。