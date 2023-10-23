卡友注意 這三類交易出狀況難列爭議款項 得認賠繳卡費

一頁式詐騙日益猖，但如果自願交出信用卡的 OTP 密碼，屆時就得乖乖認賠。銀行提醒，包括網購輸入的簡訊驗證碼、實體通路交易或是財金小額支付平台等 3 大交易類型，都屬「不可否認交易」，無法列為爭議交易款項。

持卡人信用卡遭盜刷向銀行申訴，銀行通常會向信用卡國際組織申請列為爭議款項，在爭議款判定前，銀行暫時不會將該筆交易列帳；但若判定遭駁回，持卡人就得依約給付卡費。

兆豐銀行表示，如果卡友透過線上消費，自行輸入 OTP 密碼，這類案件國際組織在仲裁時，通常會依據卡友已輸入 OTP 密碼來判斷其為「不可否認交易」，換言之，當無法被判定爭議款項，卡友仍得認帳還款。

兆豐銀行表示，當歹徒詐取卡友資料後盜刷購買高價商品獲利，由於此類詐騙乃民眾自願提供 OTP 密碼，不符合信用卡國際組織爭議款退款條件，會讓遭詐民眾有苦難言，搶嘸優惠還要吐錢保信用，建議須小心保護個人權益。

根據兆豐銀行統計，持續透過內部管控及外部積極宣導雙管齊下，爭議款金額逐月遞減，詐騙件數從 6、7 月的高峰期的破百件，到了 9 月剩下不到 40 件。

考量部分卡友因款項過於龐大導致無法一次付清，進而發生影響信用的窘況，兆豐銀行自今年 3 月起便陸續提供此類案件的持卡人分期 0 利率還款方案，讓卡友皆可自由選擇還款期數，從 3、6、9 期，甚至最高 30 期，持卡人都可以評估自身還款能力後挑選期數。

根據內部資料統計，目前已有超過 3 成遭詐個案選擇 12 期 0 利率方案，而最大筆金額近 33 萬元則是選擇 30 期 0 利率的還款專案，大幅減輕持卡人負擔，降低其還款壓力。