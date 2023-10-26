金管會公布「大到不能倒銀行」 6家銀行名單不變

金管會今 (26) 日公布今 (2023) 年度的系統性重要銀行 (D-SIBs) 名單，6 家銀行分別為中信銀、台北富邦銀行、國泰世華銀行、合庫銀、兆豐銀及第一銀行，與去 (2022) 年度相同。

根據金管會統計，6 家銀行中截至今年 6 月底，中信銀達成今年底目標，一銀則是提前達成 2024 年目標，國泰世華、台北富邦、合庫銀、兆豐銀均提前達成 2025 年目標。

金管會銀行局副局長童政彰表示，經指定為 D-SIBs 者，必須自被指定之日的次年起，分 4 年平均提列 2% 額外法定資本要求及 2% 內部管理資本要求。

但考量疫情衝擊，並強化銀行中介功能以支持實體經濟，因此金管會容許延後實施，也就是可從 2022 年起到 2025 年分 4 年提列，並向主管機關申報「經營危機應變措施」及每年辦理並通過 2 年期的壓力測試。

童政彰表示，目前 6 家 D-SIBs 的資本適足比率均符合當年度的最低資本要求，金管會及存保公司已就 D-SIBs 所報經營危機應變措施完成審核工作，並函請其就修正後之內容併同第二支柱監理審查原則相關資料函報本會。

另外，D-SIBs 在 2023 年申報第二支柱壓力測試之結果，均符合兩年度之合格標準。

童政彰表示，D-SIBs 在金融市場具有領導性地位的銀行，金管會期許 6 家 D-SIBs 能為金融穩定承擔更多責任與使命，在業務面、行為面、公司治理面能全面帶動提升金融業經營的穩定性及健全性。



