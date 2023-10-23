鉅亨速報 - Factset 最新調查：英業達(2356-TW)EPS預估上修至1.71元，預估目標價為56元

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對英業達(2356-TW)做出2023年EPS預估：中位數由1.71元上修至1.71元，其中最高估值2.17元，最低估值1.42元，預估目標價為56元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|2.17
|3.86
|4.62
|最低值
|1.42
|1.93
|2.22
|平均值
|1.72
|2.51
|3.32
|中位數
|1.71
|2.37
|3.17
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|557,588,360
|633,242,000
|736,771,000
|最低值
|516,093,000
|570,733,000
|604,321,580
|平均值
|531,715,580
|596,348,660
|660,968,040
|中位數
|524,810,090
|593,830,230
|666,154,680
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|1.71
|1.82
|2.1
|1.54
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|541,750,850
|519,732,048
|508,294,198
|500,952,813
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2356/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。